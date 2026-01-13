3 detenidos tras un tiroteo sin heridos a la salida de un bar este sábado en Sabadell (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas por su presunta relación con un tiroteo que se produjo la madrugada de este pasado sábado a la salida de un bar de Sabadell (Barcelona), donde no constan heridos, informan fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos sucedieron sobre las 1.30 horas cerca de la calle Magnòlies cuando un grupo de personas salió del local, subieron a un coche y, al pasar por delante del establecimiento, dispararon contra los integrantes del otro grupo que se encontraban en la calle.

Según ha avanzado 'El Caso' y confirman las mismas fuentes, los detenidos tienen 33, 36 y 52 años y la investigación de la policía catalana sigue abierta.