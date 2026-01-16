2 detenidos por transportar 60 kilos de hachís en el maletero de un coche en Riudellots (Girona)

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

GIRONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada de este miércoles a dos jóvenes de 21 y 23 años por transportar 60 kilos de hachís en el maletero de un coche en Riudellots de la Selva proveniente de la frontera francesa por la Jonquera (Girona) y tratar de huir de los agentes.

Se avisó al cuerpo de que dicho vehículo "podría ser de interés policial" y, al recibir la información, se investigó el vehículo y se le detectó circulando por la AP-7, informan en un comunicado este viernes.

Tras hacerle indicaciones para que se detuviera, el conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga conduciendo a gran velocidad superando los 180 kilómetros por hora en algunos tramos y llegando en algunos momentos a circular a 215 kilómetros por hora.

PERSECUCIÓN Y CAPTURA

Ante la huida, diferentes patrullas realizaron el seguimiento del vehículo hasta que salió de la AP-7 y se detuvo en el parking de un hotel de Riudellots de la Selva (Girona).

Cuando los dos ocupantes se dieron cuenta de que quedaban encerrados en una calle sin salida, ambos saltaron del coche en marcha y éste colisionó con otro que estaba estacionado, causándole daños.

Ambos hombres huyeron corriendo hacia una zona boscosa hasta que agentes de tráfico localizaron al conductor escondido en unos matorrales y le detuvieron, mientras que a su acompañante se le detuvo cerca del lugar; ambos forcejearon con los agentes.

Durante el registro del vehículo, los mossos localizaron en el maletero 60 kilogramos de hachís, con un valor en el mercado ilícito de 419.788 euros.

Los detenidos, sin antecedentes, pasaron este viernes a disposición del juzgado en funciones de guardia de Santa Coloma de Farners (Girona) acusados de un delito contra la salud pública y resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad --al conductor, además, también se le detuvo por la presunta comisión de un delito de conducción temeraria y daños--.