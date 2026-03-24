Detenidos tres hombres en Igualada (Barcelona) por el robo de treinta catalizadores de coche

Catalizador robado en la comarca de Anoia (Barcelona) - MOSSOS

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves en Igualada (Barcelona) a tres hombres como presuntos autores de treinta delitos de hurto y de un delito de pertenencia a grupo criminal por robar catalizadores de coche, según han informado este martes mediante un comunicado.

Los presuntos ladrones, de 25, 32 y 35 años, según la investigación, siempre actuaban de noche y con el mismo proceso: localizaban un vehículo estacionado y lo levantaban con un gato hidráulico para quitarle el catalizador del tubo de escape en tan solo unos minutos y venderlo en el mercado clandestino.

El robo de esta pieza genera grandes daños para la víctima, ya que la reparación o la implementación de una nueva puede llegar a ser igual o más cara que el propio vehículo; además, en la mayoría de casos, el seguro no cubre los daños.

La investigación empezó en enero después de que se detectaran varios robos de catalizadores en diferentes poblaciones de la comarca de Anoia (Barcelona): seis en Vilanova del Camí, diez en Santa Margarida de Montbui, cinco en Igualada (Barcelona), además de cinco en Lleida y tres en Terrassa (Barcelona).

En el momento de la detención, los agentes recuperaron parte del material sustraído, que ya ha sido devuelto a sus propietarios, pero la búsqueda sigue activa para detener a un cuarto miembro del grupo que los Mossos han identificado.