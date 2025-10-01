Detenidos tres hombres que intentaban atracar una entidad bancaria en Girona

GIRONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a mediodía a tres hombres de 48, 49 y 53 años por presuntamente intentar atracar con violencia e intimidación una entidad bancaria en Girona, informan en un comunicado.
Los hechos han sucedido a las 14.30 horas cuando tres individuos han accedido a una entidad bancaria situada en la calle Emili Grahit, y diversas patrullas de paisano y uniformadas de los mossos y la Policía Local se han dirigido rápidamente.
Los agentes han accedido y han detenido a los hombres, que iban con el rostro oculto y tenían retenidas y atadas a siete personas entre trabajadores y clientes, pero nadie ha resultado herido; la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Girona investiga estos hechos.