Detenidos tres multirreincidentes en Badalona (Barcelona) por robarle el móvil a una chica

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles en Badalona (Barcelona) a tres jóvenes multirreincidentes de entre 21 y 26 años por presuntamente robarle el móvil a una chica con un tirón desde una moto mientras ella esperaba el autobús, informan en un comunicado este viernes.

Gracias a la geolocalización del móvil, los agentes y la víctima localizaron al presunto autor con dos personas más y lograron recuperar el teléfono, así como dos dispositivos más que constaban como robados.

Entre los tres acumulaban 71 antecedentes policiales y las detenciones se produjeron en el marco de un dispositivo Kanpai junto con Guàrdia Urbana de Badalona y Policía Nacional.

En el marco de este operativo también se intervinieron 4 patinetes eléctricos por no tener la documentación necesaria y se tramitaron dos denuncias administrativas por tenencia de hachís y marihuana, si bien Policía Nacional detuvo a una persona por extranjería.

El balance del Kanpai se saldó con 18 personas identificadas sin patinetes y 7 con patinetes, con un total de 115 antecedentes contando los de los tres detenidos.