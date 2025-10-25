Detienen a 39 personas en Barcelona en un dispositivo para reducir la presencia de armas blancas

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada como cuerpo policial con com - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo conjunto de Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana de Barcelona, Policia Portuaria, Policia Nacional y seguridad privada para reducir la presencia de armas blancas en Barcelona ha terminado este sábado de madrugada con 39 detenidos y 53 denuncias por posesión de drogas y armas blancas.

También se han puesto 21 denuncias de tráfico y, por su lado, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha puesto 259 denuncias relacionadas con el transporte público, informan los Mossos en un mensaje de X recogido por Europa Press.

En el marco del dispositivo 'Daga', se han inspeccionado dos locales, donde se han registrado 7 denuncias por armas o drogas, varias infracciones administrativas, un detenido por requerimiento judicial y un investigado por arma prohibida.