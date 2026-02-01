Los Mossos detienen a dos hombres en Tarragona con 60 kilos de marihuana ocultos en un camión - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA, 1 (EUROPA PRESS)

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a dos hombres de 41 y 44 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, tras hallar 60 kilos de marihuana en un camión en la autopista AP-7, han informado en un comunicado este domingo.

El operativo tuvo lugar sobre las 18:00 horas a la altura de Tarragona, cuando varias patrullas de tráfico interceptaron el vehículo siguiendo las indicaciones de los investigadores de la comisaría del Baix Camp-Priorat que vigilaban el cargamento.

La investigación previa permitió detectar movimientos sospechosos en una nave situada en La Selva del Camp (Tarragona), donde los agentes observaron cómo el camión cambiaba de remolque antes de incorporarse a la autopista para iniciar su trayecto hacia el extranjero.

HALLAZGO Y REGISTRO DE LA NAVE

Una vez interceptado el vehículo, los agentes notaron que la pared posterior del remolque presentaba signos de manipulación y constataron una diferencia anómala de 50 centímetros entre la medida exterior y la interior del compartimento.

Ante la sospecha de la existencia de un doble fondo, se requirió la intervención de los Bombers de la Generalitat para abrir la estructura, localizando en el interior cuatro fardos con 58 bolsas de cogollos de marihuana envasados al vacío.

La droga intervenida tiene un valor de 120.000 euros en el mercado ilegal estatal, aunque la policía calcula que esa cifra podría duplicarse una vez distribuida en otros países del mercado europeo.

Esa misma tarde los agentes de la Unidad de Investigación de Reus (Tarragona) registraron la nave de La Selva del Camp, donde hallaron inhibidores de frecuencia, rastreadores GPS y documentación vinculada al grupo criminal investigado.

Los dos detenidos pasaron ayer a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus, después de que los investigadores solicitaran formalmente el cambio de partido judicial para continuar con el caso.