Detienen a un hombre por 6 robos a personas mayores en Barcelona y Tarragona

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la Generalitat han detenido a un hombre de 42 años por 6 robos a personas mayores, 5 de ellos en Barcelona y uno en Tarragona.

Los agentes detuvieron al hombre 'in fraganti' el pasado 22 de septiembre en la calle de Espronceda de Barcelona, tras presuntamente haber sustraído la cartera a un hombre de edad avanzada en el momento en el que accedía a su domicilio, informa Mossos en un comunicado este domingo.

El detenido acumula 6 detenciones policiales de los Mossos y otras 5 de la Policía Nacional y pasó a disposición judicial el 24 de septiembre.

Según los Mossos, seleccionaba víctimas de edad avanzada o con movilidad reducida que acababan de retirar efectivo o hacer compras y las seguía hasta un portal o un aparcamiento, donde generaba una distracción para sustraer la cartera, abrir el vehículo y llevarse las bolsas, con una acción rápida y sin uso inicial de violencia, aunque podía derivar en forcejeo.

La investigación continúa abierta a la espera de indicios que pueden atribuirle otros hechos similares.