Díaz expresa su respeto a la condena a Ábalos y pide "todo el peso de la ley" para los corruptos

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor; el alcalde de Mataró, David Bote; la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado su respeto a todas las sentencias tras conocer la condena de 24 años de cárcel para el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luís Ábalos, y ha pedido que recaiga "todo el peso de la ley" sobre aquellos que cometen delitos contra la administración del Estado.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios este lunes desde Mataró (Barcelona), donde ha presentado la Red de Mujeres por la Economía Social.

Díaz ha asegurado que no puede haber "impunidad para quienes roban a las arcas del Estado" y que la apuesta diaria de todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad.

Se ha mostrado sorprendida por la suspensión de la pena al empresario Víctor de Aldama en el 'caso mascarillas': "Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida".

Ha pedido tomar medidas para reducir la corrupción en España y se ha dirigido directamente al PP, a quien ha criticado por votar en contra de la creación de una agencia pública anticorrupción, y ha dicho que el PP tendría que estar "sentado en una mesa trabajando, si tanto le preocupa la corrupción".

Así, ha dicho que queda mucho por hacer en cuanto a medidas dirigidas a los corruptores, una figura de la que, afirma, nunca se habla: "Sigo diciendo que en nuestro país se puede indultar a gente que es corrupta y no parece bastante normal".