Díaz (PSC) afirma que hay conversaciones "abiertas" para reformar el reglamento del Parlament

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz, ha afirmado que hay conversaciones "abiertas" sobre reformar el reglamento del Parlament para que las sanciones del Código de Conducta tengan rango de ley, y que PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP quieren presentar una propuesta antes en este periodo de sesiones.

En rueda de prensa desde la Cámara este martes, ha explicado que sería una reforma por la vía ordinaria y no por el procedimiento de lectura única, por lo que se abriría una ponencia con un plazo de enmiendas.

Ha dicho que su grupo no comparte ningún discurso de odio en el Parlament ni en cualquier otro ámbito y ha considerado "evidente" que la libertad de expresión existe en la Cámara.

"Entendemos que la Presidencia del Parlament tenga que actuar con una mesura que pueda garantizar esta libertad de expresión, sobre todo de los diputados y diputadas, pero también con la contundencia que requerirán algunos discursos", ha dicho.

Por eso, con esta reforma intentarán "definir al máximo posible qué es un discurso de odio", para dar garantías al Parlament a la hora de actuar.