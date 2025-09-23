Díaz (PSC) "lamenta" la postura de Podemos sobre la delegación de competencias en inmigración

La portavoz del PSC-Units en el Parlament de Catalunya, Elena Díaz - EUROPA PRESS

Afirma que Illa "siempre ha dado las respuestas oportunas" al respecto BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz, ha afirmado este martes que "lamenta" la postura de Podemos respecto a la votación en el Congreso para la delegación de competencias en inmigración a Catalunya.

En una rueda de prensa desde la Cámara catalana ha dicho que el Govern "está preparado para gestionar las competencias en materia de inmigración con rigor y seriedad".

Preguntada por las críticas realizadas por el secretario general de Junts, Jordi Turull, hacia el PSC por la negociación sobre esta materia, ha contestado: "No nos pueden hacer responsables ni a nosotros ni al presidente de la Generalitat de las decisiones que tomen otros grupos".

En este sentido, ha expresado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "siempre ha dado las respuestas oportunas" y, según ella, también ha explicado cuál es su visión para gestionar esta materia.

DECLARACIÓN CONTRA EL "GENOCIDIO"

También se ha referido a la declaración institucional contra el "genocidio" en Gaza y de apoyo a la Global Sumud Flotilla que ha aprobado la junta de portavoces este martes, y ha destacado que el conflicto ha "dejado al menos 64.871 personas asesinadas en Gaza".

Sin embargo, ha lamentado el voto en contra de Vox, PP y Aliança Catalana, además de la abstención de Junts, por las que, ha dicho, la declaración "no podrá" ser leída en Pleno ni en la Comisión de Exteriores.

Además, ha destacado que en la Junta de Portavoces se ha acordado llevar a debate en el próximo pleno la creación de la Comisión de Estudios sobre el Fascismo, el Racismo y los Discursos de Odio, que según ella, "nace como una herramienta esencial ante el ascenso de las formaciones populistas y de extrema derecha a nivel global".

PULSERAS ANTIMALTRATO

También se ha pronunciado sobre los supuestos fallos de algunas pulseras antimaltrato: "Entendemos perfectamente la preocupación de alguna de las víctimas a que estos sistemas que protegen su vida puedan haber fallado, ante todo la máxima comprensión".

En este sentido, ha señalado que el Ministerio de Igualdad "se ha puesto manos a la obra para analizar las causas" y que está trabajando para que no vuelva a suceder, en sus propias palabras.