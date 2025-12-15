Diez soluciones innovadoras recibirán apoyo para incorporarlas en el sistema de salud catalán

Imagen de archivo - Fachada de la Conselleria de Salud - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez soluciones de la BioRegió de Catalunya (BioCat) han sido seleccionadas en la primera convocatoria INNOPASS y han obtenido el Passaport d'Innovació, que les da acceso a un itinerario de acompañamiento personalizado durante un año para facilitar su incorporación al sistema de salud público catalán, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat este lunes en un comunicado.

Algunas son Aims Medical --programa de IA que analiza historias clínicas para detectar riesgo de disfagia--, Aniling --ofrece una solución integral para pacientes con leucemia linfocítica crónica--, eVISIO --plataforma digital para exámenes visuales automartizados en la atención primaria-- o Inbiomotion --desarrolla una herramienta de diagnóstico de medicina de precisión para el cáncer de mama--.

Otras son LoopDX, MAP-AD Test, Mediktor, MiWEndo Solutions, Reveal Genomics y Signatera; y esta convocatoria forma parte del Programa d'Accés de la Innovació al Sistema de Salut de Catalunya (PASS) y se trabaja con AQuAS, CatSalut y Fundació TIC Salut i Social para acelerar la adopción de innovaciones con "alto potencial de impacto en la práctica asistencial".