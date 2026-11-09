Dignitat a les Vies critica la "degradación" de Rodalies y pide no enfrentar a maquinistas y usuarios

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Dignitat a les Vies ha criticado que se está "normalizando la degradación" del servicio de Rodalies y ha pedido que el conflicto laboral entre los maquinistas y Renfe no enfrente a los trabajadores con los usuarios porque consideran que comparten muchas de las mismas dificultades.

En un comunicado, la plataforma ha lamentado que la situación "va mucho más allá de las incidencias puntuales", tras las incidencias este lunes con trenes que circulan fuera de su horario debido a una incidencia operativa, según Rodalies.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado dos jornadas de huelga este martes y jueves y Dignitat a les vies ha defendido que pese a no compartir necesariamente las demandas los trabajadores tienen "derecho a defender sus condiciones laborales".

"Lo que sí que nos genera preocupación es que, en plena situación de conflicto laboral y con una convocatoria de huelga sobre la mesa, se decida modificar las rotaciones de los maquinistas, contribuyendo a incrementar todavía más la tensión", han apuntado.

Sostienen que los usuarios tienen derecho a exigir un "transporte público digno, fiable y que funcione", y reivindican que el transporte público es un derecho y no un privilegio.