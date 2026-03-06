El diplomático Joan Borrell, nuevo vicesecretario general para la Estabilidad de la UpM

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diplomático español Joan Borrell ha sido nombrado vicesecretario general para la Estabilidad y la Resiliencia de la Unión por el Mediterráneo (UpM).

En un comunicado este viernes, la organización internacional ha explicado que este nombramiento se enmarca en la renovación de sus vicesecretarías generales, y ha destacado que 4 de las 6 existentes serán ocupadas por mujeres.

El secretario general de la UpM, Nasser Kamel, ha asegurado que "un liderazgo inclusivo fortalece las instituciones y mejora la capacidad colectiva para responder a los retos de la región" y ha confiado que el nuevo equipo contribuirá a avanzar en la visión estratégica de la organización aprobada en el último foro en noviembre.

La UpM ha destacado que Borrell se ha especializado en asuntos euromediterráneos y eurolatinoamericanos desde su incorporación al servicio diplomático en 2010.

Antes de su llegada a la UpM donde ha sido vicesecretario general para la Educación Superior y la Investigación, ejerció como subdirector para el Magreb y como responsable de la Unidad del Proceso de Paz en Oriente Próximo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y sus destinos internacionales han incluido Túnez, la misión española ante las Naciones Unidas en Nueva York, Bolivia y Panamá.

Borrell ha sostenido que "la estabilidad en el Mediterráneo no es una ambición abstracta, se construye mediante la preparación, la cooperación y la capacidad de gestionar riesgos compartidos", y ha explicado que su prioridad será reforzar la cooperación regional en protección civil, preparación ante crisis y resiliencia climática, hídrica y energética.