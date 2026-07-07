La Diputación de Barcelona actualiza el Centro de Análisis de Servicios Municipales

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Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 7 julio 2026 14:05
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BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha actualizado el Centro de Análisis de Servicios Municipales, la plataforma digital de acceso abierto de la Diputación que permite a profesionales del mundo local visualizar y comparar los servicios públicos de los 311 municipios de la provincia, para aportar más herramientas de buen gobierno local.

La herramienta presenta novedades para mejorar la experiencia de los usuarios y los gobiernos locales mejorando su utilidad, como por ejemplo la generación de tablas, gráficos, mapas interactivos e informes que permiten agilizar la diagnosis municipal y dar apoyo directo a la toma de decisiones, ha informado la Diputación en un comunicado este martes.

Otra novedad es una estantería virtual que pone al alcance de los usuarios estudios, informes y publicaciones para profundizar en el análisis de los datos, además de un apartado con recursos formativos para acompañar a los cargos electos de los gobiernos locales que quieran reforzar sus conocimientos, habilidades en gestión y toma de decisiones.

TRATO A LOS MUNICIPIOS RURALES

98 de los 112 municipios rurales de las comarcas de Barcelona se consideran Municipios Rurales de Especial Atención (MREA): son aquellos con menos de 500 habitantes, menos de 2.000 con una densidad de población igual o inferior a 90 habitantes/km2, con una tasa de crecimiento negativa durante los últimos diez años o con un índice de envejecimiento superior al doble de la media de Catalunya.

Para dar respuesta a las necesidades específicas de estos municipios, la Diputación los incluye de forma agrupada según características de los municipios, evolución de la población, plantillas municipales, recursos económicos y dinámicas sociodemográficas que influyen en la acción local.

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