La Diputación de Barcelona alerta de peor salud emocional y nuevos riesgos en adolescentes

Archivo - Más de 40.000 alumnos de 4 de ESO han participado en las encuestas. - DIPUTACIÓ DE BARCELONA - Archivo

Baja el consumo de tabaco y cannabis pero irrumpe el vapeo

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha alertado de un empeoramiento del bienestar emocional de los adolescentes y de la aparición de nuevos riesgos como el vapeo y el consumo de pornografía, según el balance de 10 años de encuestas de salud realizadas en 461 centros educativos de 101 municipios de la demarcación a 40.307 alumnos de 4 de ESO.

La Diputación lo ha explicado en un comunicado este jueves en el que destaca que las chicas presentan más soledad no deseada, autolesiones y pensamientos suicidas que los chicos y que además ya son más las que han probado el alcohol.

Los datos indican que el 51,7% de las adolescentes asegura tener un estado anímico positivo, 18 puntos menos que en 2015, mientras una de cada tres chicas ha tenido pensamientos suicidas alguna vez y un 25% se ha autolesionado, cifras muy superiores a las de los chicos.

El consumo de tabaco y cannabis ha caído más de 30 puntos en una década pero aumenta el vapeo, experimentado por el 40,7% de las chicas y el 33,9% de los chicos, mientras que el alcohol también desciende aunque por primera vez son más las adolescentes que lo han probado en comparación con los chicos.

En cuanto a la sexualidad, disminuyen las relaciones con penetración pero se mantienen las conductas de riesgo y emerge el consumo de pornografía, que admite el 69,3% de los chicos y el 27,6% de las chicas, mientras que el acoso sexual físico afecta ya a una de cada tres adolescentes.

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA

Los hábitos alimentarios empeoran en la última década con un 47,8% de chicas que "no desayunan nunca o casi nunca" y un aumento de la baja adherencia a la dieta mediterránea, aunque mejora la práctica de deporte fuera de la escuela, que sube al 62% en chicas y al 81,2% en chicos.

La diputada de Salud Pública, Gemma Tarafa, ha defendido la utilidad de la encuesta para diseñar políticas públicas y ha advertido que "la salud emocional de los jóvenes adolescentes, y especialmente de las chicas, ha de ser una prioridad porque los datos nos interpelan como sociedad".