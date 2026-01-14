La Diputación de Barcelona apoya 42 proyectos de regeneración urbana con 2,5 millones en dos años

Mapa de los municipios donde se sitúan los 42 proyectos de regeneración urbana - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha financiado un total de 42 proyectos de regeneración urbana en los últimos dos años, 2024 y 2025, a los cuales ha concedido subvenciones que van de los 5.772 a los 130.000 euros por un total de 2,47 millones.

El objetivo de esta línea de ayudas es impulsar las actuaciones vinculadas al espacio público y la urbanización, los equipamientos y, en menor medida, la vivienda y la dotación de servicios públicos, explica la Diputación en un comunicado este miércoles.

Las ayudas concedidas estos dos últimos años han cubierto entre un 80% y un 100% de los importes solicitados para cada proyecto, los cuales está previsto que se finalicen a lo largo de 2026 y 2027 y que se recogerán en un catálogo para que se puedan replicarse fácilmente en otros puntos de la provincia.