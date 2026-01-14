La Diputación de Barcelona apoya 42 proyectos de regeneración urbana con 2,5 millones en dos años

Mapa de los municipios donde se sitúan los 42 proyectos de regeneración urbana
Mapa de los municipios donde se sitúan los 42 proyectos de regeneración urbana - DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 14 enero 2026 11:44
Seguir en

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha financiado un total de 42 proyectos de regeneración urbana en los últimos dos años, 2024 y 2025, a los cuales ha concedido subvenciones que van de los 5.772 a los 130.000 euros por un total de 2,47 millones.

El objetivo de esta línea de ayudas es impulsar las actuaciones vinculadas al espacio público y la urbanización, los equipamientos y, en menor medida, la vivienda y la dotación de servicios públicos, explica la Diputación en un comunicado este miércoles.

Las ayudas concedidas estos dos últimos años han cubierto entre un 80% y un 100% de los importes solicitados para cada proyecto, los cuales está previsto que se finalicen a lo largo de 2026 y 2027 y que se recogerán en un catálogo para que se puedan replicarse fácilmente en otros puntos de la provincia.

Contador

Contenido patrocinado