Pleno de la Diputación de Barcelona este jueves - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Barcelona ha aprobado por mayoría este jueves el Presupuesto para 2027, que sube a 1.551,93 millones de euros, un 9,99% más que el año anterior (+140,96 millones de euros), los cuales buscan reforzar la capacidad de los gobiernos locales, consolidar los servicios públicos y culminar los principales compromisos del Plan de actuación de mandato (PAM).

El 81,46% del presupuesto se destina a la asistencia directa a los gobiernos locales, de los que 504,72 millones de euros (81 millones más que en 2026, un 19%) son transferencias a los entes locales, informan en un comunicado.

Uno de los principales instrumentos de apoyo económico de la Diputación a los ayuntamientos es el Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals (PXGL), que dispondrá de 336,79 millones de euros en transferencias corrientes y de capital.

Dentro del PXGL, el Catàleg de Serveis contará con 162,52 millones de euros en ayudas económicas, mientras que el Programa General d'Inversions tendrá una dotación de 64,50 millones de euros para 2027.

UNA DIPUTACIÓN "MÁS EFICIENTE"

Las cuentas de 2027 destinan 89 millones de euros a la planificación y gestión de la Xarxa Local de Carreteres, integrada por cerca de 300 carreteras que suman casi 1.600 kilómetros y, entre otras dotaciones más destacadas, hay los 65 millones de euros para la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM); los 24,20 millones de euros para el Servei Local de Teleassistència o los 22 millones de euros para la gestión forestal y la prevención de incendios.

También los 15 millones de euros para los planes locales de empleo, los 53 millones de euros para las políticas de educación o los 36 millones de euros para políticas de deportes que fomenten la actividad física, bienestar y cohesión social.

Otros ejemplos de actuaciones son los 15 millones de euros del programa Renovables 2030, para avanzar en la transición energética o los 5,3 millones de euros del programa Barris i Viles, para contribuir a reducir las desigualdades sociales, urbanas y ambientales;

También los 3,82 millones de euros del programa DibAigua, para mejorar la gestión de las redes municipales de abastecimiento de agua potable; y los 10 millones de euros del programa de ayudas para emergencias municipales, para reforzar la capacidad de respuesta de los ayuntamientos frente a situaciones imprevistas.