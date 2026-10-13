La Diputación de Barcelona y Cecot llevan a Sant Sadurní el servicio Reempresa Municipis Petits

Presentación del programa Reempresa Petits Municipis en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE SANT SADURNÍ D'ANOIA

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona y Cecot han llevado el programa Reempresa Municipis Petits a Sant Sadurní d'Anoia, la iniciativa que "facilita el relieve entre personas que tienen que bajar la persiana de un negocio viable por jubilación y otra circunstancias con las que quieren iniciar una nueva etapa empresarial".

En un comunicado este martes, la Diputación ha explicado el programa con el caso real del negocio del municipio barcelonés 'Tot Sport', en el que su propietario no podía seguir al frente de la tienda, que estaba "muy arraigada" al territorio, y otra persona quería tener su propio negocio.

La corporación ha destacado que emprender no siempre significa comenzar de cero: "Coger el relevo de un negocio en funcionamiento permite partir de una trayectoria, una clientela, unos proveedores y un conocimiento acumulado, a la vez que se preserva el valor empresarial construido durante años".

BALANCE DEL PROGRAMA

Ha apuntado que el programa nació en 2020 y que desde entonces 294 negocios han podido seguir su actividad y se han salvaguardado 656 puestos de trabajo.

Ha añadido que Sant Sadurní d'Anoia es el municipio que concentra más proyectos del proyecto, con 12, y en el 67% de los casos el motivo de cesión es la jubilación.