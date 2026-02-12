La Diputación de Barcelona cierra los accesos a los parques naturales de su red por el viento

Un árbol caído este jueves en una de las carreteras gestionadas por la Diputación de Barcelona. - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha cerrado el acceso a todos los parques naturales de su red provincial de acuerdo con el aviso de la Generalitat y de Protecció Civil por el viento de este jueves.

La medida responde a criterios de prevención por la posible caída de árboles y ramas y por "otros riesgos asociados a fuertes rachas de viento", informa la institución en un comunicado.

Ha añadido que el temporal ha tenido consecuencias en 10 carreteras gestionadas por la Diputación por caída de árboles en la calzada y que aún están trabajando en 8 tramos para reabrirlos.