La Diputación de Barcelona cifra en 48.000 los vehículos eléctricos en la provincia

Archivo - Un coche cargándose en un punto de carga público para coches eléctricos en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Movilidad Sostenible de la Diputación de Barcelona, Jesús Naharro, ha cifrado en 48.000 los vehículos eléctricos en la provincia, que representan el 2% del parque de turismos, y ha apostado por avanzar en la equidad territorial a través del apoyo a administraciones locales para que los ciudadanos puedan pasarse a este tipo de vehículo.

Lo ha dicho este jueves en la presentación del estudio elaborado por la corporación sobre el estado de la electromovilidad en Barcelona, en el marco de la jornada 'Als municipis, electromobilitat per tothom', organizada por la propia Diputación, junto a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

Ha concretado que actualmente el territorio dispone de 5.000 puntos de carga y que deben ir a más: "El reto es democratizar la electrificación de la movilidad para garantizar una cobertura territorial equilibrada. Para ello tenemos que entender y conocer las realidades de los municipios que tenemos".

En la misma línea, ha reconocido que el estudio indica que la electromovilidad ha crecido, pero que aún no llega de forma homogénea a todos los lugares, ya que se concentra en Barcelona y su entorno metropolitano, mientras que fuera de él, el vehículo privado supera el 70% de los desplazamientos, en detrimento del transporte público.

Por ello, ha insistido en la necesidad de que los puntos de carga sean "fiables, fáciles de utilizar y sostenibles en el tiempo", ya que si no funcionan o son difíciles de pagar, generan desconfianza, según ha dicho.

AMB

Por su parte, el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón, ha defendido en declaraciones a los periodistas que desde la institución están caminando hacia una flota 100% eléctrica de autobuses para el 2030, a la vez que trabajan en mejorar en electrolineras, motos eléctricas compartidas y bicicletas eléctricas.

Ha coincidido con Naharro en la visión social en este ámbito para "ofrecer un amplio abanico de movilidad sostenible y hacerlo en igualdad de condiciones".