La Diputación de Barcelona deniega una moción que pedía rechazar la inhabilitación de Torra

Publicado 30/01/2020 14:17:32 CET

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Barcelona ha rechazado este jueves una moción presentada por JxCat y ERC que pedía rechazar la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) y el Tribunal Supremo (TS) sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el no reconocimiento como eurodiputado al líder de ERC, Oriol Junqueras.

La moción ha sido rechazada con los votos en contra del PP, Cs y PSC, la abstención de Tot per Terrassa y En Comú Guanyem, y los votos favorables de ERC y JxCat, que al faltarles dos de sus diputados ha impedido que el texto pudiera ser aprobado.

El texto presentado por ERC y JxCat asegura que no hay ninguna sentencia firme sobre la inhabilitación de Torra, sostiene que la JEC se ha atribuido unas funciones que, según ellos, no le pertenecen, por lo que consideran que es una "decisión arbitraria y administrativa, y no judicial".

"Cualquier solución pasa por que el MHP Quim Torra siga siendo el presidente de la Generalitat de Catalunya. Cómo conseguirlo puede ser la discrepancia, pero nunca el motivo de la división", ha explicado la diputada de ERC Annabel Moreno, que ha añadido que quieren mantener sea como sea la condición de presidente a Torra.

"UN DISPARATE JURÍDICO"

La diputada del PSC Pilar Diaz ha dicho que Torra fue condenado por desobedecer y que era consciente de lo que hacía, por lo que cree que "todo el mundo sabía que la inhabilitación llegaría en un momento u otro", y ha pedido al Govern de la Generalitat pensar en todos los catalanes.

La diputada de Tot per Terrassa, Lluïsa Melgares, ha reclamado que se vuelva a la política de la discrepancia y del diálogo y se reconduzca la situación, mientras que el diputado de En Comú Guanyem Jonatan Fornés ha calificado la inhabilitación de Torra como un "disparate jurídico" y ha asegurado que no comparte la decisión de la JEC.

Por su parte, el diputado del PP Daniel Gracia ha acusado a ERC y JxCat de "ser especialistas en fabricar escenarios políticos ficticios" y les ha pedido que retiren la moción, y el de Cs Salvador Tobar ha criticado que estos mismos partidos exijan la nulidad de una resolución judicial.