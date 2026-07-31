La Diputación de Barcelona desplegará puntos lila en espacios de ocio de 29 municipios este verano

Punto Lila destinado a cubrir un evento festivo. - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Red de Puntos Lilas de la Diputación de Barcelona se extenderá este mes de agosto hasta 29 municipios de la provincia, especialmente en los espacios públicos de ocio, ha informado la corporación en un comunicado este viernes.

Este recurso, destinado a informar, sensibilizar y prevenir las actitudes machistas y comportamientos sexistas, se instalará durante la primera quincena del mes en algunos municipios (Canet de Mar, Santa Susanna y Sant Quintí de Mediona, entre ellos), mientras que otros tendrán que esperar hasta la segunda quincena (como Capellades, Vilassar de Dalt y Vilafranca del Penedès).

A través del Catálogo de Servicios, la Diputación ha puesto a disposición de los municipios (de hasta 75.000 habitantes) los puntos lilas en 2 modalidades diferentes.

Por un lado están las puntos lilas de ocio, aquellos que se habilitan para fiestas, conciertos y otras actividades de entretenimiento, y que entre junio de 2026 y marzo de 2027 está previsto que se ejecuten 86 puntos de esta modalidad.

Por otro, se está desarrollando la Red Local Puntos Lila en 25 municipios barceloneses, formada por establecimientos y equipamientos municipales públicos y privados con el objetivo de actuar como agentes de sensibilización y prevención.

UN SERVICIO EN CRECIMIENTO

La Red de Puntos Lila registró 165 solicitudes de municipios el año pasado (un 10% más que el año anterior) y se instalaron 89 puntos para espacios festivos, mientras que 21 localidades optaron por la implantación de la red local estable.

Para los municipios que no disponen de este servicio (hasta 224 en Barcelona), las Unidades Móviles de Información al Consumidor (UMIC) hacen la función de Antenas Lila, y este agosto se desplazarán a municipios como Berga o Torrelles de Llobregat.