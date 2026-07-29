La Diputación de Barcelona estudia la cobertura de telefonía móvil en Palau-solità i Plegamans

Estudio de la cobertura en la población - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha presentado al Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans un estudio de la cobertura de telefonía móvil para la mejora de la provisión de banda ancha.

El análisis se ha hecho mediante un vehículo que ha circulado con diferentes equipos de medida, realizando varias pasadas, por un itinerario acordado con el consistorio para tener una muestra representativa, explica la Diputación en un comunicado.

Los estudios de cobertura, que la institución comarcal realiza en colaboración con el Consorci Localret, son una de sus actuaciones prioritarias al considerar que las telecomunicaciones promueven la cohesión territorial, la competitividad y el bienestar ciudadano.