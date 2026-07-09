Jornadas de deporte adaptado de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona impulsa el deporte adaptado con jornadas de sensibilización y práctica que permiten a personas con necesidades especiales participar en actividades físicas y recreativas en la naturaleza, como equitación, senderismo y vela.

En un comunicado este viernes, la corporación ha explicado que las jornadas de 2026 se iniciaron en junio y continuarán durante los meses de julio, septiembre y octubre, con el objetivo de acercar nuevas actividades físicas a las personas con discapacidad, mejorar su calidad de vida, promover las relaciones sociales, estimular la comunicación y el trabajo en equipo, reforzar la autoestima y dar a conocer diferentes entornos y opciones deportivas.

En las jornadas de vela han participado este año grupos de Montmeló, Montgat, Les Franqueses del Vallès, Puig-reig, Esplugues de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Montcada i Reixac, Canet de Mar, Alella, Avià, Sabadell, Molins de Rei y Cerdanyola del Vallès.

Hasta el momento, más de 160 personas, entre deportistas y acompañantes, han participado en esta actividad, para la que aún quedan 25 jornadas previstas entre lo que resta de julio y septiembre.

En la disciplina de equitación se han celebrado 22 jornadas entre mayo y junio, con 229 participantes y 75 acompañantes, mientras que quedan 16 jornadas programadas para septiembre.

Por su parte, en senderismo se han organizado 3 jornadas durante el mes de junio, con 24 participantes y 11 acompañantes, y todavía restan 18 encuentros previstos para septiembre y octubre.

1.225 PARTICIPANTES EN 2025

La Diputación ha señalado que en 2025 un total de 45 entidades locales solicitaron participar en el programa a través del Catálogo de Servicios, lo que permitió que 88 grupos municipales, con una participación aproximada de 1.225 personas entre usuarios y personal técnico acompañante, tomaran parte en las actividades programadas en las distintas modalidades deportivas.

La institución ha subrayado que una de sus prioridades es hacer llegar el deporte "a todo el mundo, independientemente de la condición física, económica, social y de género de las personas", especialmente como herramienta de inclusión social.