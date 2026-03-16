La Diputación de Barcelona impulsa mejoras viarias para que el Tour de Francia deje un legado

Archivo - Ciclistas en el Garraf (Barcelona). - ALBERT MIRÓ - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha impulsado una serie de actuaciones para que el paso del Tour de Francia 2026 por la provincia "deje mejoras tangibles a medio y largo plazo en los municipios".

En un comunicado este lunes, la corporación ha dividido el legado en 3 ámbitos: la mejora de carreteras y tramos urbanos del recorrido; el impulso de un plan vinculado al cicloturismo; y el despliegue del plan de fomento del ciclismo.

Así, la Diputación está actuando sobre la red viaria por donde pasará la carrera, interviniendo sobre 58 kilómetros en 21 municipios reparando pavimentos, retirando elementos de la calzada que puedan suponer un riesgo para los ciclistas y planificar obras para evitar afectaciones durante el paso del Tour.

También ha dado apoyo a los ayuntamientos en la adecuación de los tramos de titularidad municipal incluidos en el recorrido, llegando a 16 municipios y a más de 52 kilómetros de vías urbanas con un presupuesto de 480.000 euros.

En cuanto a la segunda línea de trabajo, el plan de cicloturismo quiere reforzar el posicionamiento de la provincia de Barcelona como destino de referencia, ya que el paso del Tour ofrece un "escaparate internacional de primer nivel".

Por último, el plan de fomento del ciclismo está dotado con 775.000 euros y debe consolidar el impacto de la prueba con actuaciones permanentes en los municipios, mejorando y ampliando circuitos urbanos, carriles bici, aparcamientos seguros y otros equipamientos vinculados a la práctica ciclista.