La Diputación de Barcelona invertirá 2,1 millones en políticas sociales en la comarca de la Anoia

Foto de grupo de la reunión en la Anoia este miércoles. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona invertirá este año 2,1 millones de euros en políticas sociales locales en la comarca de la Anoia, informa la corporación este miércoles en un comunicado.

La mayor dotación económica, de 1,1 millones, se destinará a apoyar el desarrollo de los servicios sociales básicos de los municipios, mientras que el resto se destinará a proyectos para jóvenes, como promover el acceso al ocio socioeducativo y mejorar su bienestar emocional.

La diputada de Sostenibilidad Social de la Diputación de Barcelona, Alba Barnusell, ha afirmado que trabajan "codo con codo" con los 311 municipios de la provincia y que el encuentro de este miércoles en la Anoia es un ejemplo para explicar cómo se están realizando los programas que están impulsando durante este mandato.