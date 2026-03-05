La Diputación de Barcelona lanza 3 nuevas unidades móviles para medir la calidad del aire

Nuevas unidades móviles de la Diputación de Barcelona para medir la calidad del aire - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha lanzado 3 nuevas unidades móviles, modernizadas y en forma de remolque, para medir la calidad del aire en los municipios de la demarcación, evaluando tanto contaminantes habituales como partículas PM10 Y PM2,5.

Las estaciones han sido presentadas este jueves en Mollet del Vallès (Barcelona), donde el diputado de Acción Climática y Transición Energética de la corporación, Marc Serra, ha destacado la importancia de que los ayuntamientos "tengan datos para conocer la realidad de sus municipios" y de que la ciudadanía disponga de información clara.

"La contaminación atmosférica es uno de los principales riesgos ambientales que afectan a la salud de la ciudadanía en Europa", ha recordado Serra, que ha defendido afrontar cambios en las políticas de movilidad, energía, industria y urbanismo de las ciudades.