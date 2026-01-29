La Diputación de Barcelona mantiene las medidas para mejorar la seguridad ante el corte de la AP-7

Vehículos circulan por la AP-7 que ha sufrido cortes tras el accidente de tren entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, a 22 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona mantendrá las medidas adoptadas la semana pasada para mejorar la seguridad vial en las carreteras interurbanas de su titularidad durante el corte de la AP-7, asegurando el acceso a los núcleos urbanos y polígonos industriales.

Con este objetivo, se volverá a situar personal en la carretera de Sant Joan Samora, la BV-2255, para advertir de la prohibición de tráfico pesado, indica el consistorio en un comunicado este jueves.

La corporación también recordará las restricciones de tráfico pesado en la intersección de la carretera de Masquefa con la BV-2433, así como la prohibición de entrada a Gelida (Barcelona) para este tipo de vehículos.