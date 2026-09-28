La Diputación de Barcelona pide un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) propio para la cultura

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha defendido reconocer la cultura como el "cuarto pilar del desarrollo sostenible" coincidiendo con el 11 aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 y ha reclamado que tenga un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) propio.

En un comunicado este lunes, ha explicado que apoya la propuesta de crear el ODS 18 Cultura, una iniciativa que plantea reconocer la cultura como uno de los pilares del desarrollo sostenible, al nivel del económico, el social y ambiental.

La propuesta del ODS 18 tiene por objetivo "garantizar la sostenibilidad cultural y promover el ejercicio de los derechos culturales y lingüísticos para el bienestar de todo el mundo".