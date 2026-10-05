La Diputación de Barcelona promueve un intercambio de experiencias con 3 municipios ucranianos

Encuentro de municipios dle programa TIPS4UA - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha celebrado un intercambio de experiencias del programa TIPS4UA , organizado por el Comité Europeo de las Regiones en colaboración con U-LEAD with Europe, entre 3 municipios ucranianos con otros 3 de la provincia.

En concreto, se trata de los municipios de Bar, Zhmerynka y Móhiliv-Podilski, que han podido conocer de primera mano la gestión que lleva a cabo tanto la Diputación como los Ayuntamientos de Igualada, Cubelles y Caldes de Montbui, indica en un comunicado este lunes.

El objetivo del programa es reforzar la capacidad de los consistorios ucranianos para gestionar la recuperación y reconstrucción del país, enmarcado en su adhesión a la UE, en el que participan 31 administraciones anfitrionas de la UE y 49 ayuntamientos ucranianos.