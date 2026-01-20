La Diputación de Barcelona recibe 1.383 altas en los Puntos de Atención a Emprendedores en 2025

Centro PAE de la Diputación de Barcelona en Terrassa - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona recibió 1.383 altas en los 45 Puntos de Atención a Emprendedores (PAE) que se reparten por la demarcación este 2025, de las cuales 1.024 fueron de autónomos y 359 de nuevas sociedades.

En un comunicado este martes, ha señalado que los PAE más activos este año han sido el del Ayuntamiento de Castelldefels, con 140; la Mancomunidad del Penedès-Garraf, con 136; y el Ayuntamiento de Sabadell, con 126.

Asimismo, ha destacado que la valoración global de las personas emprendedoras se ha mantenido en un 9,8 sobre 10, igual que en 2024, dotando de un excelente a su servicio de acompañamiento para facilitar los trámites de forma telemática y gratuita, que se calcula que han supuesto un ahorro total de 437.560 euros para sus participantes.