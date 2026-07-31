La Diputación de Barcelona renueva la red de 'bibliobuses' para reforzar la lectura pública

Archivo - Vehículo ligero que sirve de bibliobús en la Serra del Cadí, en la provincia de Barcelona. - JOSEP CANO - Archivo

BARCELONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona modernizará su red de bibliobuses a través del proyecto 'Bibliobús+' con el objetivo de reforzar al servicio de lectura pública en los municipios menos poblados con vehículos más sostenibles, nuevas fórmulas de préstamo y unas paradas de servicio más accesibles.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 3.433.000 euros, con 40% subvencionado por la Unión Europea en el marco del programa Feder de Catalunya 2021-2027, mientras que el resto va a cargo de la Diputación, que aportará los 2.059.800 euros restantes, ha informado este viernes la corporación en un comunicado.

Esta actuación "beneficiará" a 28 municipios, en muchos de los cuales el bibliobús es de las pocas opciones para acceder a la lectura, y se sustituirán 5 antiguos vehículos por 4 nuevos en las líneas de Cavall Bernat, Guilleries, Montnegre y Puigdon, además de un vehículo ligero para la Serra del Cadí y la transformación a GLP del de Pedraforca.

Cada ruta tiene una serie de municipios establecidos: la de Cavall Bernat actúa en Castellfolit del Boix, Rajadell y Sant Mateu de Bages; la de Guilleries, en Rupit y Pruit; la de Montnegre únicamente en Fogars de Montclús; la de Puigdon, en el Brull, Lluçà y Vilanova de Sau; la de la Serra del Cadí recorre Capolat, Castell de l'Areny, Castellar de n'Hug, Castellar del Riu, L'Espunyola, Fígols, Gaià, Montclar, Mura, la Nou de Berguedà, la Quar, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Merlès, Talamanca y Viver y Serratei, y, por último, la de Pedraforca está destinada a Borredà, Montmajor, Saldes y Vallcebre.

UNA RENOVACIÓN MÁS SOSTENIBLE

Los nuevos vehículos reducirán emisiones contaminantes, ruido, consumo energético, incidencias mecánicas y coste de mantenimiento, además de que cada uno recorrerá unos 17.500 kilómetros anuales de media.

El GLP ha sido usado en otras ocasiones por la Diputación de Barcelona, y los datos muestran que este combustible alternativo puede reducir en un 15% las emisiones de dióxido de carbono, y entre un 70 y 90% las de óxido de nitrógeno respecto a los motores diesel.

Otra novedad es la instalación de 20 armarios de recogida y retorno de documentos, pero aún falta por determinar qué municipios se beneficiarán de esta medida, aunque estarán relacionados con aquellos con riesgo de despoblamiento previstos por la Estrategia Territorial Integrada de Barcelona.

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIBLIOBUSES

Los bibliobuses funcionan como una biblioteca normal, con opción de préstamo interbibliotecario y acceso a todo el catálogo, además que con las nuevas medidas, las paradas quieren añadir elementos de sombra, bancos, carteleras y señalización específica.

Aunque la renovación solo afecta a 5 vehículos, la red está compuesta por 13 bibliobuses que dan servicio a 152 municipios, llegando así a una población potencial de 175.188 habitantes, y el año pasado su cobertura llegó hasta el 98,8% de los municipios con menos de 3.000 habitantes de Barcelona.

En total, la Red de Bibliotecas Municipales de la Diputación de Barcelona está integrada por 236 bibliotecas y los 13 bibliobuses, que dan servicio a 6.017.425 ciudadanos.