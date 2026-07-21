La Diputación de Lleida se adhiere al Consorci per a la Normalització Lingüística

Con este acuerdo la Diputación pasa a ser miembro "de pleno derecho" del CPNL - POLÍTICA LINGÜÍSTICA

LLEIDA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sesión plenaria de la Diputación de Lleida aprobó el jueves la incorporación como ente consorciado del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).

Pasa a ser miembro "de pleno derecho" del CPNL con representación en el pleno y el consejo del Centre de Normalització Lingüística de Lleida, informa este martes la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat en un comunicado.

La adhesión es "relevante" porque da servicio a 231 municipios --3 de cada 4 con menos de 1.000 habitantes--, permitirá reforzar las acciones de fomento del conocimiento y uso del catalán en el territorio y llegar a numerosas poblaciones donde hasta ahora la presencia del CPNL era limitada.