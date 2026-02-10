Directivos de TMB investigados aseguran que la excompliance trabajaba con "absoluta independencia"

Archivo - Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Xavier Flores, y los otros dos altos cargos de la empresa pública investigados por presunto acoso laboral a la exjefa de Compliance han asegurado que ella tenía "absoluta independencia y autonomía" para investigar denuncias internas reportadas por los trabajadores.

Lo han dicho este martes ante la instructora, la magistrada Míriam de Rosa, después de que la exjefa de Compliance (departamento de cumplimiento normativo que investiga denuncias internas entre otras cosas) presentara una querella contra los directivos por presuntas presiones e "injerencias" (en un expediente de acoso laboral a una trabajadora) y que finalmente fue despedida.

La exjefa de Compliance dijo la semana pasada ante la magistrada que, tras abrir un expediente contra tres exdirectivos a principios de 2024 por presunto acoso a una trabajadora, y concretamente al día siguiente de tomar declaración a la directora de recursos humanos, fue movida de su cargo, aunque continuó investigando los hechos, según informaron fuentes judiciales.

Este martes los tres investigados (consejero delegado, directora de recursos humanos y director jurídico) han negado ante la titular del Juzgado de Instrucción 10 de Barcelona que el despido de la exjefa de Compliance fuese una "represalia" por esta u otra investigación o que hubiesen dado indicaciones sobre las resoluciones.

Han asegurado que ella siguió con la investigación hasta el final y que el informe se llevó a la Fiscalía, que archivó el caso al no ver indicios de acoso laboral, si bien Europa Press ha podido saber que el Juzgado de Instrucción 6 de Barcelona ha admitido a trámite una querella de la trabajadora (cuyo caso investigó la excompliance) contra dos directivos y el procedimiento está en fase de instrucción.

EL PROTOCOLO

Los directivos han asegurado que en ningún momento se vació de sus funciones a la exjefa de Compliance ni se le apartó de su puesto por la investigación que realizaba.

Han explicado que fue por una reorganización del área de buen gobierno cuando ella dejó de asumir las funciones de Compliance (continuó con las de buen gobierno) y que, posteriormente, TMB decidió implementar un nuevo protocolo contra el acoso laboral y contratar una empresa externa.

Sostienen que, tras la implementación de este nuevo protocolo, un trabajador denunció a la exjefa de Compliance por presunto acoso laboral porque sabía que "ya no estaría en manos de ella la investigación", sino de la empresa externa, y que los testigos consultados corroboraron que se trataba de hechos sistemáticos, en palabras de las fuentes consultadas.

Fue entonces cuando la exjefa de Compliance, que en su declaración ante la jueza sostuvo que el protocolo se creó 'ad hoc' para investigarla, acudió a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), que le otorgó protección en mayo de 2024.

Sobre que fuera suspendida cautelarmente de sus funciones en septiembre de 2024 y despedida un mes después (por la denuncia interna de este trabajador, según los directivos), las fuentes consultadas han asegurado que el blindaje de la OAC (a quien dicen que se le informó de todo) es relativo.

"El que esté protegida no impide que si hay una denuncia por acoso gravísimo la empresa pueda adoptar las medidas pertinentes", aseguran, por lo que rechazan cualquier vínculo entre el expediente que abrió la excompliance por presunto acoso a una trabajadora por parte de sus superiores y el despido disciplinario.

Las mismas fuentes han asegurado que los directivos han salido "muy contentos" tras comparecer ante la magistrada y consideran que no hay nada que fundamente la acusación, textualmente.