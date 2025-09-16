El director de la Agencia para la Lengua Friulana gana el Premio Ramon Llull de Catalanística

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de la Agencia regional para la Lengua Friulana, William Cisilino, ha ganado el 34 Premio Internacional Ramon Llull de Catalanística y a la Diversidad Cultural, que otorgan la Fundació Ramon Llull y la Fundación Congrés de Cultura Catalana.

La Agencia es un organismo público de la Región Autónoma de Friuli-Venecia Julia (Italia) con sede en Udine, responsable de planificar e implementar acciones de política lingüística para la lengua friulana, informa el Institut Ramon Llull en un comunicado de este martes.

El jurado ha destacado su tarea por la valorización de las lenguas minorizadas en Italia y su vinculación con la promoción y el uso del friulano en todos los ámbitos de la comunicación, así como "el conocimiento y la atención" que ha dedicado a la realidad lingüística catalana.

El premio, dotado con 6.000 euros, se convoca anualmente y tiene por objetivo "valorar el conjunto de la obra individual de una persona de fuera del dominio lingüístico, escrita en cualquier lengua, y que haya significado un notable conocimiento de la realidad histórico y cultural catalana".

También distingue a instituciones de fuera del dominio lingüístico catalán que se haya dedica a la promoción de la lengua y cultura catalanas en su país, o la aportación teórica o práctica de una persona de cualquier país que haya significado "una importante contribución al conocimiento, reconocimiento, promoción o defensa de una o más culturas y naciones sin estado, o de la diversidad cultural como valor universal".