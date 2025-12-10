Disney+, Filmin, Max, Netflix y Prime Video ofrecen entre el 20% y el 2% en catalán, según el CAC

Archivo - Sede del CAC - CAC - Archivo

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las principales plataformas de servicios de televisión a petición --Disney+, Filmin, Max, Netflix y Prime Video-- ofrecen entre el 20,7% y el 2,2% de su contenido doblado o subtitulado al catalán, según un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) que muestra una evolución ascendente respecto al último estudio, de 2021.

En concreto, Filmin incluye el catalán en 2.350 títulos de su catálogo (20,7%); Prime Video, en 762 (9,5%); Netflix, en 339 (3,5%); Max, en 113 (3,2%), y Disney+, en 82 (2,2%), informa el CAC en un comunicado de este miércoles.

"INCREMENTO NOTABLE"

Las cifras representan un "incremento notable" en relación al informe del CAC de 2021, donde la presencia del catalán se concluyó textualmente como residual, salvo en el caso de Filmin, única plataforma con sede social en Catalunya.

En 2021, las cifras eran de 1.949 títulos en catalán en Filmin (18,9%); Prime Video, 71 títulos (1,3%); Netflix, 30 (0,5%); Max, 1 (0,1%), y Disney+, 3 (0,2%).

El formato de presencia del catalán en 2025 es mayoritariamente el audio, doblado o en lengua original, si bien la proporción de obras disponibles en catalán solo en subtítulos es del 63,7% en Netflix; del 37,3% en Filmin; del 26,5% en Prime Video, y del 8,8% en Max.

FILMIN, "REFERENTE"

El consejero del CAC responsable del ámbito de contenidos, Enric Casas, ha asegurado que es una noticia "muy positiva" constatar que la presencia del catalán a las plataformas se ha incrementado de forma significativa.

"Filmin es un referente en este ámbito y sería deseable que las otras plataformas siguiesen esta línea. Los millones de abonados catalanes merecen disponer de una oferta aún más amplia en lengua catalana en las plataformas", ha añadido.

CATALÁN EN LAS PRIMERAS PANTALLAS

El informe recoge también que las cinco plataformas analizadas ubican las obras disponibles en catalán en las primeras pantallas de la interfaz "en una proporción superior a la existente realmente en el catálogo".

Así, colocando las obras catalán en las primeras pantallas del menú, el resultado es "una apariencia subjetiva de una oferta mayor de títulos en lengua catalana".

Además, de las obras que aparecen en la primera pantalla que aparece al abrir la aplicación, están disponibles en catalán un 37,5%, en el caso de Filmin; un 26,3%, en Prime Video; un 41,7%, en Netflix; un 0%, en Max, y un 10%, en Disney+.

Sin embargo, si se observan las primeras pantallas de perfiles infantiles, la presencia del catalán se reduce: del 2,2% del catálogo de Disney+ se pasa al 1,1%.

El trabajo señala también que solo Netflix y Filmin incorporan funcionalidades específicas para identificar y acceder a obras con audio o subtítulos en catalán.

OTRAS LENGUAS OFICIALES

El informe incluye un anexo con la proporción de obra europea producida en alguna de las lenguas oficiales en el Estado español, si bien los datos analizados son las correspondientes a obra producida y no a disponibilidad de lengua.

Filmin, con un 40,2%, es el servicio que concentra la proporción más elevada de obra europea producida en alguna de las lenguas oficiales del Estado, así como el que otorga más presencia a las lenguas oficiales distintas del castellano (29,9%), tanto en términos relativos como absolutos.

El catalán, el euskera y el gallego, pese a su presencia minoritaria, están representados en todos los servicios excepto en Disney+, donde no se registra ningún título que tenga el gallego como lengua originaria; además, no se han identificado obras producidas en aranés en ninguno de los servicios analizados.

El estudio constata una práctica que consiste en ofrecer solo la versión castellana de una obra, aunque en origen estuviese filmada en otras lenguas, algo que, en el caso del catalán, pasa entre el 18,6% de las veces (en Filmin) y el 100% (en Max).