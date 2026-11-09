Distinguir por sexo podría mejorar el diagnóstico y tratamiento de neumonías graves, según un estudio

El catedrático Jordi Rello - UIC

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) concluye que los enfoques terapéuticos estandarizados para las neumonías graves suelen pasar por alto las diferencias relacionadas con el sexo biológico y el género, lo que lleva a que las estrategias de manejo y tratamiento que reciben las mujeres no sean óptimas.

Se trata de una análisis pots-hoc de un estudio prospectivo de cohorte realizado con pacientes que necesitaron asistencia respiratoria en la UCI de 27 unidades de cuidados intensivos de 9 países de Europa occidental sobre el uso de antibióticos en personas con neumonía y la necesidad de adaptarlos con mayor precisión teniendo en cuenta el sexo, informa este lunes la UIC en un comunicado.

Este análisis, publicado en la revista 'Journal of Intensive Medicine', describe las diferencias clínicas en la atención de neumonías entre hombres y mujeres que son poca conocidas e insta a optimizar los protocolos de diagnóstico y tratamiento de la neumonía en el hospital.

DOSIFICACIÓN

El catedrático del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UIC Jordi Rello, autor senior del análisis, ha recordado que la neumonía requiere de una administración rápida y precisa de antibióticos: "Una dosificación adecuada garantiza el éxito terapéutico y reduce la probabilidad de que se produzcan efectos adversos", ha explicado.

El estudio apunta a que las mujeres suelen sufrir tanto una infrarrepresentación en las pruebas diagnósticas como un mayor riesgo de exposición subóptima a los antibióticos: las fluctuaciones hormonales, la composición corporal y el aclaramiento renal influyen en la forma en que se metabolizan los fármacos, pero estas variables rara vez se tienen en cuenta en los algoritmos de dosificación.

Por su parte, los hombres (especialmente los más jóvenes, con un mayor aclaramiento renal) pueden recibir dosis insuficientes, lo que conduce al fracaso del tratamiento.

"La dosificación estándar pasa por alto diferencias biológicas clave. Las mujeres, debido a un metabolismo diferente y a una menor masa muscular, son más vulnerables a los efectos adversos, mientras que los hombres jóvenes suelen eliminar los fármacos demasiado rápido como para mantener los niveles terapéuticos necesarios", ha dicho Rello.

Según el estudio, las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de recibir intervenciones diagnósticas invasivas, como la broncoscopia.

Ante estos resultados, el estudio ha abogado por un uso más personalizado de las pruebas microbiológicas diagnósticas para individualizar el tratamiento y reducir tanto la toxicidad como la resistencia antibacteriana.