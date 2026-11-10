Diversas manifestaciones del sector del metal provocan cortes en 4 carreteras de Tarragona

TARRAGONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diversas manifestaciones del sector del metal dejan este martes por la mañana diversos cortes en 4 carreteras de Tarragona: la A-27, C-31b, N-340 y la T-750.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, la N-340 está cortada entre La Canonja y Tarragona y la T-750 en la Pobla de Mafumet, si bien el bloqueo de la A-27 impide la entrada al Puerto de la ciudad.

Además, en cuanto a la A-27, hay un tramo de retención en la A-7 en sentido Vila-seca y los vehículos están siendo desviados hacia la T-11.