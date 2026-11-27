Debate de candidatos catalanes a las elecciones generales de Catalunya Ràdio - CATALUNYA RÀDIO

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La división entre bloques de izquierda y derecha ha vuelto a protagonizar el último debate electoral de candidatos catalanes a las elecciones generales del 29 de noviembre, celebrado este viernes en Catalunya Ràdio, que cobran forma en la recta final antes de los comicios.

Celebrado el último día de la campaña electoral, han participado del debate Jordi Hereu (PSC); Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli); Gabriel Rufián (ERC); Miriam Nogueras (Junts); Xavier García Albiol (PP), y Juanjo Aizcorbe (Vox), y lo ha moderado el periodista Ricard Ustrell.

Los candidatos han empezado abordando de qué van las elecciones: Hereu ha situado los comicios entre Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal; Urtasun ha puesto el foco en los potenciales socios afirmando que la dicotomía es entre Vox y el Frente Amplio, y Rufián ha dicho que las opciones son la "confrontación con el fascismo" o que el PSOE esté exigido por las izquierdas.

Nogueras ha defendido que las elecciones no van de Sánchez o Feijóo, sino de Catalunya, de su identidad y de su lengua, "amenazadas por la extrema derecha"; Albiol ha avisado de que si Sánchez sigue, será con el apoyo de Ada Colau, ERC y Junts, y Aizcorbe ha sostenido que está en juego si se gobierna para los españoles o para los extranjeros.

DERECHA E IZQUIERDA DISCREPAN EN VIVIENDA

En vivienda, Hereu ha apostado por proteger, intervenir el mercado e impulsar la construcción, pero ha dicho que se necesitan gobiernos autonómicos que se lo crean; mientras que Urtasun ha afirmado que les ha costado mucho arrastrar al PSOE a medidas valientes: "No delegamos la política en el Partido Socialista, porque si la delegamos las cosas no pasan".

Rufián, por su parte, ha admitido que han fracasado en presionar al Gobierno para que haga una verdadera intervención del mercado, algo que pasa por más impuestos a los que hacen negocio con la vivienda; y Nogueras ha propuesto bajar impuestos, eliminar el de sucesiones, desgravar alquileres, hipotecas y cuentas de ahorro: "Que la administración se apriete el cinturón".

Albiol se ha comprometido a rebajas de impuestos y desgravaciones fiscales, y a combatir la ocupación: "No pueden ser la solución aquellos que han creado el problema"; y Aizcorbe ha dicho que hablar de vivienda sin abordar el tema de la inmigración es engañar a la gente y ha pedido prioridad para los nacionales.

RODALIES Y SERVICIOS SOCIALES

En infraestructuras y servicios sociales, Hereu ha vindicado las inversiones de los socialistas en Rodalies, además de alertar de que un Gobierno de PP-Vox enmendará todos los principios del estado del bienestar, mientras que Albiol cree todo ello no es una cuestión de derechas o izquierdas y sí de prioridades y que no se pueden tener buenas infraestructuras sin aprobar Presupuestos en el Estado.

Para Rufián, la gente coge "trenes de mierda" por culpa de un modelo de inversión ferroviaria de PP y PSOE que ha dejado abandonado Rodalies y ha chocado con Nogueras después de que la candidata de Junts haya reclamado el traspaso integral de la red y no una empresa mixta, como la que pactaron republicanos y socialistas.

Urtasun ha defendido los avances sociales de esta legislatura aunque ha discrepado de la ampliación del Aeropuerto del Prat-Barcelona y del modelo de inversión ferroviaria, también del PP, que ha apostado por la alta velocidad, mientras que Aizcorbe cree que los servicios públicos están colapsados por culpa sobre todo de la inmigración.

RACISMO E INMIGRACIÓN

En el siguiente apartado, Aizcorbe ha reivindicado que el "principal problema de Catalunya no es el racismo, sino las consecuencias de la inmigración masiva", afirmación que ha sido contestada por Urtasun y Rufián, que han criticado la ausencia de argumentos de Vox y que han considerado su único arma.

Los candidatos de Front Ampli y ERC también han reprochado al de Vox que haya asumido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a ser juzgado próximamente, mientras que Hereu ha pedido aprovechar los comicios para "evitar que la gente que cada día practican la xenofobia" lleguen a la Moncloa.

Por su parte, Albiol ha lamentado los "discursos de 'bienqueda'" del bloque progresista contra la inmigración y ha espetado a Nogueras que muchos de los votantes de su partido votarán por el PP, como ha pasado en Badalona (Barcelona), según él, mientras que la candidata de Junts lo ha puesto en duda y ha insistido en el traspaso de competencias a Catalunya.

CATALUNYA Y LENGUA

Los candidatos han abordado también la cuestión lingüística cuando Albiol ha achacado el retroceso del uso del catalán en la calle a las malas políticas que se están llevando a cabo, algo que cree que deben revertir, mientras que Urtasun le ha recordado que el PP lleva en su programa eliminar el uso del catalán en el Congreso y que, como ministro de Cultura, ha observado la "amenaza" que representa PP y Vox en esta cuestión.

"Señor Albiol, es un buen candidato pero tiene un problema, que es del PP. Forma parte de un partido que quiere cargar y va en contra del catalán", le ha replicado también Rufián, mientras que Nogueras ha advertido de que en estas elecciones está en juego Catalunya, la lengua y los recursos.

Según Hereu, hay que derrotar la "amenaza" que representa PP y Vox para el modelo territorial, el autogobierno de Catalunya y para la inmersión lingüística, y Aizcorbe ha defendido que las lenguas se aman y no se imponen y ha pedido acabar con las multas lingüísticas.