Los docentes cortan la AP-7 en Altafulla (Tarragona) y Girona y la A-2 y la C-12 en Lleida

Los docentes cortan la AP-7 en Girona este miércoles - USTEC·STES

TARRAGONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La huelga educativa de docentes ha cortado en ambos sentidos la AP-7 en Altafulla (Tarragona) y en sentido norte en Vilablareix (Girona), además de la A-2 y la C-12 en mabos sentidos a su paso por Lleida desde este miércoles sobre las 10 horas.

En ambos tramos de la AP-7 y en la A-2 se acumula 1 kilómetro de colas, mientras que en la C-12 hay 3, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Este miércoles es la segunda huelga educativa de este ciclo de movilizaciones hasta junio y la cuarta huelga educativa desde el inicio de este curso.