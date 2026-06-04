Los docentes en huelga cortan la A-2 en Anglesola y Tàrrega (Lleida)

LLEIDA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La manifestación de docentes en Lleida ha cortado este jueves sobre las 11.20 horas la A-2 a la altura de Anglesola y Tàrrega (Lleida), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Fuente de Trànsit explican a Europa Press que los cortes no están generando retenciones.

La huelga territorial docente se concentra este jueves en comarcas de Lleida, en una jornada en la que se espera conocer si el sector acepta o rechaza el preacuerdo con la Conselleria de Educación.