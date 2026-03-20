Docentes llegan a la Ciutadella (Barcelona) al grito de 'Illa escucha se acerca la revuelta'

La manifestación en el paseo Lluís Companys de Barcelona - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los docentes catalanes han llegado al parque de la Ciutadella de Barcelona, cerca de la fachada del Parlament, para pedir mejoras laborales al grito 'Illa escucha se acerca la revuelta'.

Los manifestantes, que han llegado a la Ciutadella sobre las 13.30, han sacado sacos de tierra ubicados en el parque, así como vallas, para poder avanzar hacia el escenario, donde se han encontrado con la manifestación de médicos.

Convocados por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical-CSC (que han llamado a la huelga durante toda esta semana) han exhibido una figura de cartón de la consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, vestida de ladrona y preguntan al Govern 'Cuánto dinero se embolsará privatizando la educación y la sanidad'.