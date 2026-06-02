Docentes se manifiestan en el centro de Barcelona para reclamar mejoras laborales y contra el preacuerdo

Manifestación de docentes en el centro de Barcelona para reclamar mejoras laborales y contra el preacuerdo este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Docentes catalanes, convocados por CGT, La Intersindical y COS, se manifiestan este martes en el paseo de Gràcia de Barcelona bajo el lema 'No a les molles' (No a las migajas) para reclamar mejoras laborales y contra el preacuerdo, en el marco de la huelga territorializada en el Consorci d'Educació de Barcelona y el Barcelonès.

Esta movilización, que se ha iniciado ante el Palau Robert, se produce después del preacuerdo alcanzado por la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y los sindicatos Ustec·Stes y Aspepc·Sps, al que CGT e Intersindical no dan apoyo y ante el que han gritado 'Este acuerdo no nos representa'.

Este acuerdo está siendo sometido a consulta telemática y en las primeras 24 horas un 27,3% de los docentes ha votado.