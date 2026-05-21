Docentes se manifiestan en Tarragona para pedir mejoras en sus condiciones laborales

Momento de la manifestación en Tarragona - INTERSINDICAL

TARRAGONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Docentes y profesionales educativos se han manifestado este jueves al mediodía por el centro de Tarragona para pedir mejoras en sus condiciones laborales, en el marco de la jornada de huelga educativa en Tarragona y Terres de l'Ebre.

Convocados por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical, han recorrido las calles del centro de Tarragona cantando lemas como 'Luchando, luchando también estamos educando' y llevaban una pancarta principal en la que se leía 'Ya basta, mejoras laborales ya'.

Los manifestantes, que han salido de la Plaça Imperial Tàrraco, llevaban camisetas amarillas --representativas del colectivo docente--, silbatos y pancartas con sus reclamaciones a favor de la escuela "pública, de calidad y en catalán", afirman fuentes sindicales.