El Docs Barcelona abrirá con el documental 'Riefenstahl' y homenajeará a Heino Deckert

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 28 Festival Internacional de Cine Documental de Barcelona - DocsBarcelona, que se celebrará del 8 al 18 de mayo, abrirá con el documental 'Riefenstahl', de Andres Veiel, contará con Alemania como país invitado y homenajeará al productor y distribuidor alemán Heino Deckert.

Con material de archivo inédito, películas privadas, cartas y fotos, el director ofrece un retrato de la controvertida Leni Riefenstahl, directora de 'El triunfo de la voluntad' y 'Olympia', que coincide con el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, ha informado el festival este miércoles en un comunicado.

La directora artística y jefa de programación del DocsBarcelona, Maria Colomer, ha destacado que 'Riefenstahl' reflexiona sobre cine y poder "a través de una directora que controló su propia narrativa y las imágenes que, con el tiempo, revelan más de lo que esconden".

"En un momento de cambio político, guerra y creciente inestabilidad, el documental recuerda el poder seductor de las imágenes y las narrativas, al mismo tiempo que plantea la pregunta '¿cuál es la responsabilidad del artista?", ha explicado Colomer.

El DocsBarcelona contará con Alemania como país invitado, poniendo de relieve su legado histórico e impacto en el sector de la no ficción cinematográfica, y homenajeará con el Docs d'Honor 2025 a Heino Deckert, quien ofrecerá una clase magistral en la Filmoteca de Catalunya y se proyectarán dos de sus obras emblemáticas, 'Rabbit à la Berlin' y 'Heimat is a space in time'.