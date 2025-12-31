La docuserie de La 2Cat 'Hospital de Proximidad' refleja la vida de sanitarios y pacientes

Un momento de la docuserie
Un momento de la docuserie - RTVE
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 31 diciembre 2025 19:58
Seguir en

BARCELONA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La docuserie 'Hospital de Proximidad', que se estrenará el miércoles 7 de enero a las 22.10 en La 2Cat y en RTVE Play, abordará la vida de sanitarios y usuarios de hospitales catalanes.

Se verán historias de euforia y tristeza vividas por los usuarios y los profesionales, para adentrarse en la realidad humana y emotiva que se vive en estos centros, informa la cadena este miércoles en un comunicado.

En capítulos de unos 30 minutos, se narran historias del Hospital de Mataró, el General de Granollers, el Joan XXIII de Tarragona, el Arnau de Vilanova de Lleida, el Comarcal Sant Jaume de Calella y el Trueta de Girona.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado