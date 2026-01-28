Dolors Montserrat (PP) celebra la elección de Barcelona como capital europea del comercio local

Archivo - La eurodiputada Dolors Montserrat en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada catalana Dolors Montserrat (PP) ha celebrado la elección de Barcelona como capital europea de comercio local para este 2026, pues fue ella quien impulsó, como presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la creación de esta nueva capitalidad europea, han informado fuentes del PP en el Parlamento Europeo a Europa Press.

"El objetivo es impulsar el pequeño comercio como motor para la economía y como dinamizador de los barrios, garantizando su seguridad y prosperidad, y Barcelona es el mejor sitio donde podía arrancar esta iniciativa", ha subrayado la eurodiputada.

En este sentido, Montserrat ha explicado que esta capitalidad recaerá cada año en una localidad europea, un "legado" que servirá para apoyar el pequeño comercio en los diferentes países de la Unión Europea.

Además, ha defendido que los pequeños comerciantes son "garantes del estilo de vida europeo" y que, por eso, las instituciones tiene que apoyarlos con iniciativas como esta, que reconocen su valor social y económico.

La eurodiputada ha afirmado que desde el PP seguirán trabajando en Bruselas para defender "la competitividad y la importancia de las pymes, los emprendedores y los autónomos".