Don Omar dará el 23 de julio en Barcelona su tercer concierto en España tras venderlo todo en Tenerife y Sevilla

El cantante Don Omar durante una de sus actuaciones - CEDIDO POR COOK MUSIC FEST

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantante Don Omar dará el próximo 23 de julio en Barcelona el que será su tercer concierto en España, tras vender apenas en minutos todas las entradas disponibles para las citas de Tenerife y Sevilla.

La cita tendrá lugar en el Estadio Olímpico Lluís Companys en el Cook Music Fest Special Edition y las entradas se pondrán a la venta el próximo 2 de marzo, a partir de las 12.00 horas, exclusivamente a través de la web oficial www.cookmusicfest.es

Don Omar, una de las figuras más influyentes de la historia de la música urbana, anuncia con ello su tercera fecha europea, de nuevo en un evento de gran formato, igual que en las otras dos localizaciones anunciadas con anterioridad.

La respuesta del público en España pone de manifiesto la "vigencia del artista y la dimensión intergeneracional de su repertorio", ha resaltado la organización. La cita de Sevilla tendrá lugar el 18 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, a lo que se suma al impulso generado por la fecha en Tenerife el 16 de Julio, que superó las 40.000 entradas vendidas en cuestión de minutos.

La confirmación de Barcelona llega, además, tras el éxito reciente de su gira Back to Reggaeton en Norteamérica, con una primera etapa que agotó entradas en múltiples arenas y estadios y que, por la demanda, derivó en el anuncio de una segunda fase con nuevas fechas. En paralelo, el regreso de Don Omar a México también ha estado marcado por una fuerte tracción comercial, con ampliaciones de fechas tras agotar la venta general en su anuncio inicial.

El concierto del 23 de julio en Barcelona está concebido para gran formato y combinará los grandes himnos de su carrera, como 'Danza Kuduro', 'Dale Don Dale' y 'Dile' en un festival diseñado para una experiencia integral de directo, visuales y producción que también contará con las presencia de otros artistas que serán anunciados más adelante.

La organización del Cook Music Fest ha recomendado a los seguidores del artista, a través de un comunicado remitido a los medios, que solo adquieran las entradas a través del canal oficial para "garantizar la validez de los accesos y ante la previsión de una alta demanda desde el inicio de la comercialización".

El Estadio Olímpico Lluís Companys, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad y sede de grandes producciones internacionales, ha sido seleccionado específicamente por "sus prestaciones técnicas y operativas para albergar un montaje de gran escala en un entorno especialmente preparado para eventos musicales".

Con esta nueva fecha, Barcelona se incorpora al itinerario español de Don Omar para el verano de 2026, consolidando lo que es la principal convocatoria urbana del año en el país.