Don Winslow reivindica la novela negra al recibir el Premio Pepe Carvalho: "Es un género poético"

"Sin Don Quijote no habría novela negra"

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor estadounidense Don Winslow ha recibido este jueves el Premio Pepe Carvalho de Novela Negra 2022 del festival BCNegra y ha reivindicado el género, emparentándolo con clásicos como 'Don Quijote', 'Oliver Twist' y 'La Odisea': "Es un género poético. Creo que las novelas negras incluyen el lenguaje más bonito de la literatura".

Winslow, que no ha podido desplazarse a Barcelona por una gripe y ha participado telemáticamente en el acto celebrado en el Ayuntamiento de Barcelona, ha agradecido el galardón, que considera un "gran honor" por la nómina de anteriores premiados.

En su discurso de agradecimiento, ha asegurado sentirse orgulloso de ser autor y lector de novela negra y, ante aquellos que dicen que el género es un gueto, replica que le "encanta el barrio y sus vecinos".

Ha subrayado que es un género amplio y variado que "refleja el mundo tal como es" y ha añadido que desde sus inicios siempre ha explorado la lucha de la Humanidad por no sentirse indefensa ante los poderosos.

REIVINDICA A LOS "PADRES" DEL GÉNERO

Winslow ha remarcado que la novela tiene unos "progenitores poderosos" como Arthur Conan Doyle, Agatha Christie y Raymond Chandler, pero que se puede ir más atrás en la historia de la literatura para ver sus orígenes.

El autor de 'El poder del perro' se ha preguntado si no es 'Oliver Twist', de Charles Dickens, uno de los "padres" de la novela negra, por sus carteristas y escenas dramáticas, y el 'Enrique IV' de William Shakespeare, que retrata a reyes pero también a ladrones: le considera uno de los primeros escritores de novela negra.

Don Winslow ha retrocedido en la historia literaria hasta la 'La Ilíada' y 'La Odisea', de Homero, donde ha asegurado que ve temas como el honor y la venganza que encuentra también en la ficción contemporánea: "Son nuestros ancestros".

DON QUIJOTE

También ha asegurado que 'Don Quijote', de Miguel de Cervantes, está emparentado con la novela negra: "Cuando enviamos a detectives a encontrar la verdad ¿no los enviamos a una misión quijotesca? Cuando alguien ayuda a quien lo necesita ¿no se inclina hacia los molinos de viento que podrían ser gigantes?".

Ha calificado el personaje cervantino como un justiciero y ha dicho que los detectives de la ficción contemporánea se levantan como el Quijote cuando son batidos: "Probablemente no debería atreverme a decir que sin Don Quijote no habría novela moderna negra. Pero lo digo. Sin Don Quijote no habría novela negra".

Winslow ha dicho que incluso aquellos que no han leído la novela de Cervantes están influenciados inconscientemente por los temas de la novela cervantina "inherentes" en el género negro.

Por todo ello, ha asegurado que acepta el premio "desde lo más profundo" de su alma, como ha dicho en español.

CARLOS ZANÓN Y JORDI MARTÍ

El comisario de BCNegra, Carlos Zanón, ha dicho que los libros de Winslow han creado una gran literatura sobre el narcotráfico en la frontera con "un bisturí político sin ser demagógico".

El teniente de alcalde Jordi Martí --que ha entregado el galardón al representante de Harper Collins España, Guillermo Chico-- confía en que el escritor pueda acudir a Barcelona la próxima edición.

Winslow es autor de obras como 'Ciudad en llamas', 'Un soplo de aire fresco', 'El poder del perro' y 'El Cartel'; ha recibido galardones como el Maltese Falcon, el Ian Fleming Steel Dagger, el Raymond Chandler y el RBA de novela negra, y en el Pepe Carvalho a una nómina que incluye a Joyce Carol Oates, Henning Mankell, Dennis Lehane y Andrea Camilleri, entre otros.